В Гюмри в районе армяно-турецкой границы заметили вертолеты 102-й базы Вооруженных сил Российской Федерации.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Военный обозреватель».

В Южном военном округе ВС России заявили, что это якобы проводятся запланированные учения. При этом учения проходят в том числе на российских базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Помимо этого, отмечается, что это не связано с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана на фоне обострившегося конфликта с Арменией.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.