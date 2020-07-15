Австрия продлила до 31 июля запрет на посадку самолетов из стран, находящихся в зоне риска по распространению коронавируса, в частности, из Украины.

Соответствующий NOTAM (уведомление для летчиков) опубликован в сообщении Ассоциации авиакомпаний европейских регионов, передают Українськi Новини.

Сообщается, что запрет на посадку действует для самолетов, используемых для перевозки пассажиров, вылетающих из Китая, Ирана, Ломбардии (Италия), Беларуси, Португалии, Испании, Великобритании, Швеции, Украины и России.

В то же время этот регламент не распространяется на грузовые, аварийные, скорые, паромные, репатриационные рейсы, сезонные рабочие, прилет медицинского персонала.

Напомним, что авиакомпания-лоукостер Wizz Air после многолетнего перерыва намерена возобновить полеты между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). На осень запланирован запуск рейса «Одесса — Абу-Даби».