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Американская компания Boies Schiller Flexner подала в суд на Google Alphabet Inc. Компанию обвинили в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
Об этом сообщает Reuters.
Google обвинили в нарушении федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата о конфиденциальности.
Юристы Boies Schiller Flexner пояснили, что дочерняя IT-компания Google собирала данные пользователей о том, какими новостями и рекламными сообщениями они интересуются. Данные собирались даже тогда, когда пользователь отключал функцию отслеживания в настройках.
Данные пользователей собирали через программу Firebase. Теперь от Google требуют внести изменения в алгоритм работы программы.
Напомним, что Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии об обязательстве корпорации Apple выплатить 13 млрд евро в виде налогов в Ирландии. Суд отменил решение 2016 года.
Американская компания Boies Schiller Flexner подала в суд на Google Alphabet Inc. Компанию обвинили в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
Об этом сообщает Reuters.
Google обвинили в нарушении федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата о конфиденциальности.
Юристы Boies Schiller Flexner пояснили, что дочерняя IT-компания Google собирала данные пользователей о том, какими новостями и рекламными сообщениями они интересуются. Данные собирались даже тогда, когда пользователь отключал функцию отслеживания в настройках.
Данные пользователей собирали через программу Firebase. Теперь от Google требуют внести изменения в алгоритм работы программы.
Напомним, что Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии об обязательстве корпорации Apple выплатить 13 млрд евро в виде налогов в Ирландии. Суд отменил решение 2016 года.