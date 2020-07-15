Об этом сообщает Fox News.

— Если они уже кошек регистрируют (для голосования - прим.), то не знаю, кого еще будут пытаться регистрировать. Может, собак, мышей, змей?, — сказала телеканалу владелица умершего животного Кэрол Тимс.

Коди она назвала «чудесным котом как дома, так и на улице», который «любил свою семью и свой район». Он прожил до 18 лет — умер в 2008-м. Власти штата Джорджия объяснили Fox News, что регистрационную форму присылали не они. В инциденте они подозревают неназванных «третьих лиц», которые обманом получают информацию об адресе людей.

Похоже, на этот раз злоумышленники ошиблись и случайно вместо настоящего человека указали кота, предполагают там. На вопрос, за кого бы проголосовал Коди, если бы мог, Кэрол Тимс сказала: он демократ.

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