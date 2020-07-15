Российская Федерация имеет определенное влияние на так называемые «республики» Донбасса. При этом в Кремле отказываются комментировать последнее обострение на Донбассе.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передают «РИА Новости».

– Я не располагаю детальной информацией об этом (о последней эскалации, - прим.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - прим.) влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на «самопровозглашенные республики». Но я не располагаю информацией об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев, - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, в районе Зайцево Донецкой области погибли не менее двух украинских военных, в том числе медик; сегодня боевики передали украинской стороне тело бойца, который подорвался на мине.