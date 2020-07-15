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Пророссийские боевики передали украинской стороне тело погибшего военного. Речь идет о бойце, который погиб 13 июля в районе Зайцево Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что сегодня прошла передача с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего героя.
Ранее, 13 июля украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцево, он подорвался на мине и получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.
На место гибели выдвинулась группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками. Противник подтвердил режим «тишины», но открыл огонь, когда эвакуационная группа находилась в нескольких метрах от тела.
Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков семь украинских военных получили ранения. Эвакуационной техникой их оперативно доставили в медицинские учреждения.
Пророссийские боевики передали украинской стороне тело погибшего военного. Речь идет о бойце, который погиб 13 июля в районе Зайцево Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что сегодня прошла передача с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего героя.
Ранее, 13 июля украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцево, он подорвался на мине и получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.
На место гибели выдвинулась группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками. Противник подтвердил режим «тишины», но открыл огонь, когда эвакуационная группа находилась в нескольких метрах от тела.
Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков семь украинских военных получили ранения. Эвакуационной техникой их оперативно доставили в медицинские учреждения.