На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили семь украинских военных. Противник обстрелял позиции операции Объединенных сил вблизи Новомихайловки и Водяного.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что вблизи Новомихайловки шесть украинских военных получили осколочные ранения. Боевики применили противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Еще один военный был ранен вблизи Водяного в результате вражеского огня из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

— Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставлено в медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей, — сообщили в штабе.

В ответ украинские военные использовали огневую мощь. Потери боевиков уточняются.

Как сообщалось, 13 июля незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые осуществляли эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевое травмирование.

Прокуратура расследует обстрел медперсонала при эвакуации тела погибшего как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Напомним, что 13 июля в результате обстрелов на Донбассе погиб боец николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.