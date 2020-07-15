Члены депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского городского совета согласовали увеличение штата сотрудников Дворца культуры «Молодежный» для открытия его трех новых филиалов в городе.

Об этом стало известно сегодня, 16 июля, в ходе заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

Директор Дворца культуры «Молодежный» города Николаева Юлия Захароваобратилась к депутатам с просьбой увеличить число штатных единиц до 25 человек, чтоб обеспечить работу еще трех новых филиалов дворца культуры, которые планируют открыть с сентября, в частности, на Намыве и в Корабельном районе.

— Мы хотим открыть три филиала. К сентябрю месяцу мы закончим все ремонты. Как раз пока пройдут все процедуры, уже будет сентябрь, нужно будет начинать работать. Нам уже сейчас нужно искать людей на эти должности, — заявила Юлия Захарова.

В свою очередь депутат Вячеслав Янков поинтересовался сколько потребуется выделить денег из бюджета новым сотрудникам.

— Мы вам сейчас согласуем увеличение количества штатных единиц, но потом встанет вопрос о финансировании. У управления же нет денег на зарплаты этим 25 сотрудникам. Сколько нужно будет денег с сентября до конца года на зарплаты? — уточнил Вячеслав Янков.

Юлия Захарова заявила, что пока нет точных расчетов, но при этом отметила, что новые сотрудники будет получать минимальную зарплату.

— Мы с финансами потом решим. но если грубо говоря то деньги нужны на минимальную зарплату. У меня зарплата 5 тысяч, такая же минимальная зарплата и у уборщицы. Потому если мы умножим 25 сотрудников на 5 тысяч гривен, то мы получим цифру в 125 тысяч, которая нужна будет в месяц, — ответила она.

Депутат Сергей Карцев предложил коллегам отправить этот вопрос на доработку и более подробно его изучить.

— Вы пришли на бюджетную комиссию, здесь мы считаем деньги. Денег не хватает. Вы просите увеличить количество штата, но нам нужен четко обсчет. Я могу сказать, что вопрос не готов. Я всегда поддерживал вопросы культуры, но этот вопрос нужно изучить. Я предлагаю взять вопрос на изучение. Деньги любят счет, — заявил Сергей Карцев.

В ответ на это депутат Павел Зоткин предложил поддержать предложение Юлии Захаровой и согласовать увеличение штатных единиц для дворца культуры.

— Не стоит ждать каких-то скрупулезных расчетов от управления культуры. Что касается всего этого направления, то давайте мы не будем уподобляться нынешней власти, забывать о культуре и откладывать на последнее место. Если сегодня есть люди, которые готовы двигать этот вопрос, которые готовы продвигать вопрос культуры на Намыве, в микрорайоне Лески, мы должны поддержать этот вопрос. Дальше ведь этот вопрос пойдет на комиссии, его будет изучать финансовый отдел, — призвал Павел Зоткин.

Коллегу поддержал депутат Артем Грозов, который призвал депутатов быть последовательными и на первом этапе согласовать увеличение штатных единиц без выделения финансирования по аналогии с ранее принятым решением об увеличении численности сотрудников ЦНАПа.

— Давайте будем последовательными и тоже в этом случае примем данное решение. Мы разрешаем увеличить штатную численность, но не даем финансирование. Со временем они придут за финансированием, Сергей Николаевич (Карцев, - прим.) изучит этот вопрос и можете не голосовать за этот вопрос, — сказал Артем Грозов.

После продолжительного обсуждения глава бюджетной комиссии Александр Бернадский поставил этот вопрос на голосование, однако он так и не набрал нужное количество голосов, так как Сергей Карцев, Вячеслав Янков и наталья Горбенко решили воздержаться.

Комментируя результаты голосования Юлия Захарова обвинил депутатов в безразличии к вопросам культуры и заявила, что из-за таких решений Николаев покидают талантливые люди, а дети остаются без возможности развиваться в творческом направлении.

— Ребята так нельзя! У нас не закрыт Намыв, там ничего нет. У нас в Корабельном районе очень мало… И мы сейчас не принимаем это решение по поганым 25 ставкам? Господа, у нас артисты разъедутся по заграницам. Ребята, о чем вы? Это же тысячи детей, которые придут заниматься на кружки, это таланты, которые остануться в Николаеве. Прошу прощения, я так не могу! Это вредительство! Все страны мира выделили деньги в первую очередь культуре. Германия дала деньги каждому работнику культуры, чтобы они с голоду не сдохли. У нас есть уникальная возможность оставить здесь талантливых людей, а вы за эти три копейки разводите… Всем абсолютно наплевать! — заявила Юлия Захарова.

В ответ на это Сергей Карцев вновь заявил, что этот вопрос не может быть принят без финансовых расчетов.

— Пусть управление культуры даст расчеты, я приду к вам и все обсудим. это бюджетная комиссия, точка! — резюмировал Сергей Карцев.

После этого на комиссию пришел мэр Александр Сенкевич, который попросил депутатов пересмотреть свое решение и отметил, что управлением культуры была проделана большая работа, чтобы организовать открытие новых филиалов и привлечь новых сотрудников.

— Нам стоило больших усилий найти эти помещения под эти филиалы, сейчас эти помещения приводят в порядок, в том числе за небюджетные деньги. Нам стоило больших усилий найти ребят, которые готовы преподавать за минимальные зарплаты. в таких разговорах, как у нас сейчас теряется истина. Мне уже один человек сказал, что мы все долго решаем, что он уезжает работать в Турцию, — попросил Александр Сенкевич.

В свою очередь депутат Сергей Кантор отметил, что нельзя увеличивать штат сотрудников без четкого понимания о необходимом финансировании их заработных плат.

— Эти деньги у кого-то заберут и им отдадут. Нельзя где-то забирать у культуры и отдавать на эти вакансии. Тут должен сидеть глава управления культуры Юрий Любаров, мы должны говорить о четких расчетах, — сказал Сергей Кантор.

В итоге Сергей Кантор решил поддержать просьбу мэра, вынести данный вопрос на голосование повторно, но при условии, что управление культуры предоставит в течение недели расчеты о необходимом финансировании.

— Учитывая, что вы просите… Давайте голосовать, чтобы они вошли в работу, чтобы смогли набрать этих 25 человек, но до конца недели Управление культуры дало нам расчет по финансированию новых сотрудников, — предложил Сергей Карцев.

В итоге в ходе повторного голосования большинство присутствовавших членов комиссии поддержали просьбу Юлии Захаровой об ув

Напомним, Николаевский городской дворец культуры «Молодежный» отменил тендер на реконструкцию своего здания с ожидаемой стоимостью почти 360 миллионов гривен.