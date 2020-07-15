Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным Минские соглашения и ситуацию на Донбассе.

Соответствующее заявление размещено на сайте канцлера, пишет Европейская правда,

– В центре внимания обсуждения было выполнение Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии, - говорится в сообщении.

На сайте Кремля также есть информация о телефонном разговоре и в ней указано, что Путин говорил Меркель о «контрпродуктивности попыток украинской стороны исказить содержание Минских договоренностей».

– Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу – заводит в тупик переговорный процесс, - говорится в сообщении.

Ранее Российская Федерация признала, что имеет определенное влияние на так называемые «республики» Донбасса. При этом в Кремле отказываются комментировать последнее обострение на Донбассе.