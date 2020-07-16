В результате авиакатастрофы разведывательного самолета в Турции в среду вечером погибли 7 сотрудников турецкой службы безопасности.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет Европейская правда.

– Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты, - заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Сойлу добавил, что самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос.

С понедельника самолет выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари.

По словам министра, в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду примерно в половине одиннадцатого вечера. Через 15 минут связь с самолетом полностью прекратился.

Напомним, ранее истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался и выжил.