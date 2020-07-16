В порту города Бушир в Иране вспыхнули сразу 7 кораблей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, столбы черного дыма было видно издалека. Огонь смогли потушить, во время возгорания никто не пострадал.

Впрочем, известие о пожаре всколыхнуло страну, потому что он стал последним в целой череде подобных инцидентов. В частности, в последнее время в стране произошли взрывы и пожары на ракетном и ядерном объектах, электростанции и в медицинской клинике.

Все инциденты всколыхнули слухи о диверсионной кампании. Власть страны заявила, что ищет тех, кто за ней стоит: иностранное государство или собственную оппозицию.

Напомним, ранее в Одессе из затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего. Загрязнение воды полностью локализовано.