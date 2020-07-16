Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что необходимость строительства тоннеля в районе железнодорожного переезда в Корабельном районе города обусловлена планируемым увеличением объемов перевалки грузов в порту «Ольвия».

Об этом Александр Сенкевич рассказал вчера, 15 июля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, - пишут НикВести.

Мэр Николаева рассказал, что городская власть совместно со стивидорными компаниями Корабельного района разрабатывает проект, который предусматривает строительство тоннеля на проспекте Богоявленском от улица Новостройная до улицы Олега Ольжича.

— Тоннель предусматривается, потому что «Укрзалізниця» планирует увеличить количество железнодорожных путей, которые делят Корабельный район пополам сегодня до двух. То есть, рядом появится еще одни железнодорожный путь. Концессия порта «Ольвия» компанией «QTerminals» предусматривает увеличение перевалки в 5 раз. Около 70% грузов сегодня в Николаеве переваливаются железнодорожными путями. Поэтому, количество вагонов увеличится. Это значит, что там будет вообще постоянная пробка. Поэтому, уже год мы обсуждали это, и за год разработали такое ТЭО, по которому будет строиться этот тоннель, - сказал Александр Сенкевич.

Предварительная стоимость реализации этого проекта составляет 300 миллионов гривен. Александр Сенкевич отметил, что городская власть рассчитывает на участие портов в финансировании строительства.

— ТЭО (Технико-экономическое обоснование, - прим.) на этот проект разрабатывался с условием софинансирования со стивидорными компаниями. Оно уже находится на финальном этапе, мы можем переходить к проектировке, - отметил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич представил Дорожную стратегию Николаева, которая включает в себя строительство объездных дорог и ремонт существующих путей для того, чтобы свести к минимуму проезд фур по городу.

Также напомним, что Александр Сенкевич обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии с просьбой софинансирования проектов строительства объездных дорог вокруг Николаева и отстойника для фур.