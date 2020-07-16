Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За соответствующий проект постановления № 3842 проголосовали 250 нардепов.

В сопровождающих документах указано, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление о назначении Уруского по предложению депутатской фракции «Слуга народа».

Напомним, что проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Олега Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу был зарегистрирован в парламенте 10 июля. Но 13 июля правительство отозвало проект из-за технической ошибки. Но 14 июля его внесли повторно.

Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до того был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию «Прогресстех-Украина», которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик «Прогресстех-Украина» — компания Boeing.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка.