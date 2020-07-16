Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка.

За соответствующее решение проголосовали 332 депутата.

Отметим, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту назначить Кирилла Шевченко новым председателем Национального банка.

Отвечая на вопросы депутатов в ходе заседания комитета, Шевченко заявил, что не допустит «неконтролируемую инфляцию или эмиссию». Кроме того, он отметил, что Нацбанк должен продолжить сотрудничество с МВФ.

Шевченко добавил, что президент Владимир Зеленский поставил перед ним задачу «сохранение независимости Нацбанка».

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Перед этим Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Обоснованием этого заявления Смелый назвал «системный политическое давление», который мешал ему выполнять свои обязанности.

Поскольку увольнение главы Нацбанка происходит по представлению президента, существовала вероятность того, что Зеленский мог не согласовать заявления об отставке, что позволило бы Смолию и в дальнейшем оставаться на своей должности.

Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

8 июля команда Национального банка Украины обнародовала заявление с требованием прекратить политическое давление на НБУ.