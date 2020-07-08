Команда Национального банка Украины обнародовала заявление с требованием прекратить политическое давление на НБУ.

Заявление сотрудников Нацбанка – от директоров департаментов до менеджеров и специалистов, опубликовано на Facebook-странице регулятора.

Оно адресовано общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям.

В заявлении указано, что каждый сотрудник НБУ пришел туда работать, чтобы «служить интересам граждан, а не той или иной политической силы».

«Мы полностью разделяем позицию правления Национального банка и считаем недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве. Пришло время называть вещи своими именами. Регулярные информационные атаки, публичные оскорбления и обливание грязью в публичной плоскости, угрозы, заказные митинги под стенами НБУ и блокирование домов его сотрудников – это не «призыв к профессиональной дискуссии». Это травля и шантаж. Это должно прекратиться», – подчеркивается в заявлении.

Команда НБУ отмечает, что и после отставки председателя банка Якова Смолия продолжит работу. Однако сотрудники Нацбанка настаивают, что продолжение давления может разрушить все, чего центробанк добился за последние шесть лет.

В заявлении указано, что за кампанией против НБУ стоят отдельные народные депутаты, которые пытаются дискредитировать банк, добиваясь прекращения сотрудничества Украины с международными партнерами.

«Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную Раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу. Их цель – прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами», – говорится в заявлении.

Сотрудники НБУ уточнили, что им угрожают «созданием временных следственных комиссий и проверками».

«Мы готовы к конструктивному взаимодействию и коммуникации на условиях профессиональности и прозрачности. Но мы против следственных комиссий, которые создаются «по заказу» и используются как примитивный инструмент для расправы «с непокорными», – отмечается в заявлении.

В Нацбанке призвали дать им возможность выполнять свою работу «в среде морали, профессиональной дискуссии, достоинства и уважения друг к другу».

В заявлении также указаны три «красные линии» для НБУ:

монетарная политика и регулирование финансового сектора и в дальнейшем должны базироваться на непредвзятом профессиональном анализе и фактах (а не быть отражением пожеланий отдельных групп интересов);

принятие ключевых решений должно и дальше быть отражением общего мнения всей команды (в НБУ категорически против управления в ручном режиме);

Украина должна оставаться преданной выполнению обязательств перед международными партнерами.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отставка председателя Национального банка Якова Смолия серьезно не повлияла на отношения Украины с международными партнерами. Кабинет министров продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом.