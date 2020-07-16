Об этом сообщили в Офисе президента.

Президент подчеркнул, что надо действовать по развитию ситуации.

— Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более, — заявил Владимир Зеленский.

Так, во время совещания у главы государства министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о разработанном постановлении с изменениями о существовании карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничения будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Напомним, что на следующей неделе, 21 июля, состоится заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина и о работе стадионов.