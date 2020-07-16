Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что увольнение трех ключевых министров связано с предположениями, что они работали в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией ДПС («Движение за права и свободы») и ее старшим членом, бизнесменом и медиамагнатом Деляном Пеевским.

– Такие предположения имеют негативное влияние на партию, — заявили в партии премьер-министра ГЕРБ.

Также Борисов заявил, что до конца недели примет решение, останется ли правительство работать до запланированных выборов следующей весной или уйдет в отставку.

Вице-премьер Томислав Дончев заявил, что есть три варианта решения ситуации.

– Правительство остается, уходит в отставку или в этом парламенте формируется новое правительство, — сказал он.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и генерального прокурора уйти в отставку на фоне многотысячных протестов против коррупции среди государственной элиты страны.

Напомним, власти Болгарии разрешили с 16 июля гражданам Украины въезд в страну.