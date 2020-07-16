Депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край», которые ранее вступили в депутатскую группу «Оппозиционная платформа - За жизнь» под руководством Олега Солтыса, заявили о выходе из фракции «Наш край».

Об этом стало известно сегодня, 16 июля, во время пленарного заседания сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

Из фракции «Наш край» вышли депутаты Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз.

Информацию об их выходе из фракции зачитал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Таким образом, на сегодня в составе фракции «Наш край» в Николаевском городском совете остались депутаты Юрий Гранатуров, Сергей Кантор, Олег Грипас, Владислав Ентин и Олег Крисенко.