В Одессе в детском доме «Жемчужинка» зафиксировали вспышку коронавируса — учреждение перевели на режим обсервации.

Об этом сообщила директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, пишет «Новое время».

По ее словам, после того как заболел один из сотрудников детдома на коронавирус проверили всех детей и персонал. Анализы показали наличие COVID-19 у 15 детей и двоих взрослых.

— Несмотря на то, что абсолютно все они чувствуют себя удовлетворительно и никаких признаков респираторных заболеваний не имеют, сегодня было принято решение про изоляцию тех, у кого выявили этот вирус. Кроме того, все заведение пойдет на режим обсервации, - заявила Елена Буйневич.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 30 жителей Одессы и 33 жителей Одесской области. Всего в регионе зафиксировали 2 378 случаев заражения COVID-19.

Напомним, что на троещинском вещевом рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса – COVID-19 обнаружили у 5 торговцев.