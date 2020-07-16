На фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Баку заявил о способности нанести ракетные удары по атомной электростанции (АЭС) на территории Армении. К таким действиям могут прибегнуть в случае обстрелов стратегических объектов армянской стороной.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, передает 1news.az.

По его словам, к таким действиям Азербайджан может прибегнуть в ответ на угрозы Еревана нанести удар по Мингячевирскому водохранилищу. Он подчеркнул, что рельеф и проведенные на объекты укрепительные работы, а также средства ПВО не позволят уничтожить стратегический объект.

– В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной большого бедствия, - добавил Даргяхлы.

Отметим, что в ночь на 16 июля на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Азербайджанские военные начали артиллерийский обстрел двух армянских населенных пунктов.