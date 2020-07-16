Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать свою причастность к крушению самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии» рейса MH17.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

— 17 июля — шестая годовщина атаки на самолет рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек 17-ти национальностей. Евросоюз глубоко сочувствует всем, кто потерял своих родных, - отметил Боррель.

Евросоюз в очередной раз подчеркивает полную поддержку всех мероприятий, направленных на установление истины, обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновников трагедии.

— Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, сделанные в этом отношении, и ожидает, что Россия признает свою причастность и будет способствовать усилиям по установлению ответственности, - говорится в заявлении.

Напомним, что самолет был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014. Все, кто находился на борту (298 человек) погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (ССД), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В июне 2020 года обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной с зенитно-ракетного комплекса «Бук», а год назад объявила о принадлежности ракеты российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.