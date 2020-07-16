Министерство иностранных дел Украины осудило нарушения прав человека в аннексированном Крыму на свободу передвижения для граждан Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что жителям Крыма, которым незаконно выдали российские паспорта, разрешено один раз выехать за пределы полуострова. Украинцам, которые отказались от российских паспортов, разрешен выезд без возможности возвращения в Крым.

— Такие ограничения, установленные российскими оккупационными властями, противоречат нормам международного права, в частности пункта 4 статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, в котором четко прописано, что никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну, - сообщили в МИД.

Также в министерстве добавили, что такие меры создают существенные препятствия для молодых людей, которые планируют поступать в украинские университеты.

— Абитуриенты, которые выезжали на материковую часть Украины для сдачи экзаменов или подачи документов для поступления в высшие учебные заведения, а также родители, которые их сопровождали, после возвращения в Крым и до окончания карантина не смогут оставить временно оккупированную территорию, - отметили в МИД.

Кроме того, в сообщении указано, что в Крыму оккупационными властями не вводились санитарные ограничения на сообщение с регионами самой РФ, в частности авиасообщение с Москвой не прекращалось.

Ранее, заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппарова заявила, что Россия запугивает украинцев в оккупированном Крыму.