В четверг, 16 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и послом Гренады в России Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об введении безвиза.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Положения данного соглашения предусматривают введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Как отметили в украинском МИД, Грендада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскю сферу и туризм, а также поддерживает тесные связи с США, Канадой и Британией.

Также, для граждан Украины действует расширенный до 90 дней в течение полугода срок безвизового пребывания в Аргентине.