Государственность украинского языка является основой украинского государства, а кто против этого — является преступником.

Об этом с трибуны парламента во время торжественного заседания по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины заявил академик Игорь Юхновский.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом стать примером для подражания в стремлении говорить на украинском.

«Пусть ваш украинский язык станет родным и замечательным по своему мелодичному звучанию. Пусть таким он станет в вашей семье. От вас ярким светом пусть он распространится на ваших соратников, и на всю страну», — сказал Игорь Юхновский.

Он также призвал Владимира Зеленского воспользоваться опытом пятого президента Петра Порошенко.

«Пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов», — отметил Игорь Юхновский.

По мнению старейшины украинского парламентаризма, принятие Декларации о суверенитете стало вставным ключом в дверь независимого государства Украина.

«Государство в своем развитии пережилоа мини-революции, Майданы. Каждый Майдан чего достигал, но что-то и терял. Все достижения Майданов выстраданны огромными массами народа. И ни при каких событиях и обстоятельствах они не должны теряться. Сейчас есть страшная действительность — война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать — на то у вас есть Вооруженные силы этой страны», — обратился он к Владимиру Зеленскому.

Игорь Юхновский также призвал молодых депутатов из монобильшинства к культуре парламентаризма.

«Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде — своими действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец бешеную радость от принятых хороших законов Украинского государства», — пожелал академик.

Напомним, в четверг, 16 июля, местная организация партии «Европейская Солидарность», к которой присоединились представители партий «Народный Рух» и «Национальный Корпус», а также николаевцы протестовали под стенами горсовета против аниязыкового законопроекта нардепа Бужанского.