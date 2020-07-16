Под зданием Верховной Рады устроили митинг против законопроекту депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского, касающиеся использования украинского языка при обучении в школах.

Об этом сообщает Громадське.

Так, законопроект отменит переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском с 1 сентября 2020 года. Зато переход состоится 1 сентября 2023 года.

Законопроект также снижает объем украинского. Вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, 20% — в пятом-восьмом классе, 40% — в девятом, 60% — в старших классах.

Рассматривать его будут 17 июля.

Напомним, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает против законопроекта №2362 нардепа Максима Бужанского, который может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.