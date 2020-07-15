Тарас Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступает против законопроекту №2362 нардепа Максима Бужанского, который может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении государственного языка в учебных заведениях» (№2362). Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины М.Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательное и языковое законодательство, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе, — говорит Тарас Кпеминь.

По словам языкового омбудсмена, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года.

Кроме того проект закона Бужанского позволяет и после 2023 года преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству — 20%). Также, согласно с законопроектом, во всех школах Украины можно будет преподавать «один или несколько предметов», в том числе, на русском языке.

По мнению Кременя, утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности.

Кремень также вспомнил, что МОН не поддерживает законопроект, поскольку он противоречит целям образовательной реформы и требует 56 миллионов гривен расходов из госбюджета.

Также инициативу Бужанского не поддержал комитет Рады, а известие о намерении Верховной Рады рассмотреть законопроект вызвали протесты.

Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Напомним, что 8 июля Кабинет Министров Украины назначил Уполномоченным по защите государственного языка экс-нардепа Тараса Креминя.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал о планах в новой должности, в частности, создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.