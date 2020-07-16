Скандально известный депутат Николаевского городского совета Олег Солтыс сегодня, 16 июля, безуспешно пытался протянуть внесение правки в регламент горсовета, которая бы позволила ему на равных с главами фракций участвовать в заседаниях с мэром Александром Сенкевичем.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На сегодняшнее пленарное заседание сессии Николаеского городского совета, где депутаты должны были рассматривать земельные вопросы, возглавляющий группу «Оппозиционная платформа - за жизнь» Олег Солтыс с голоса внес вопрос о внесении право в регламент горсовета относительно своего участия в заседаниях глав фракций, «чтобы можно было обсуждать те насущные проблемы, которые обсуждают главы фракций в присутствии городского головы».

Олег Солтыс

Этой правкой скандальный депутат хотел, чтобы право на участие в заседаниях глав фракций имели не только фракции, но и он как глава депутатской группы.

Напомним, как несколько месяцев назад Олег Солтыс огорчился, что мэр Александр Сенкевич не пригласил его на совещание с главами фракций, которое было перед сессией горсовета. Тогда необходимость своего участия в заседаниях глав фракций Олег Солтыс аргументировал растущим рейтингом политической партии «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаеве, одноименную группу которой он возглавляет в городском совете.

Отвечая на замечание главы комиссии по законности, регламенту и депутатской этике Александра Маликина, Солтыс отметил, что это принципиально важно, чтобы в регламенте указывалось право главы депутатской группы, а не группы в целом, на участие с подобных заседаниях.

— Если мы напишем «депутатские группы», то на сегодняшний день создалась какая-то депутатская группа, в нее будут входить главы фракций и 5 внефракционных депутатов, которые создали каждый отдельную группу, они тогда имеют право тоже принимать участие. Здесь конкретно указано, по одному человеку. Если там представители фракции, голова фракции, то здесь - голова депутатской группы, что предусмотрено законом Украины, - сказал Олег Солтыс.

Далее слово взял депутат Сергей Исаков, который обратил внимание присутствующих, что этот проект не прошел через юридический департамент и профильную депутатскую комиссию. Депутат заявил о необходимости изучения юристами мэрии предлагаемых правок, прежде чем выносить их в сессионный зал для голосования.

— Если этот проект решения отдать в юридический департамент, думаю, что где-то 15 замечаний будет. Олег Петрович, в отличие от вас, я работаю с документами. Документ я увидел 40 минут назад, а читаю его последние 5 минут. И то, что коллега Маликин задал вопрос - это один из тех вопросов, которые на поверхности лежат. Если вы хотите - я беру социалистическое обязательство за завтра проработать вопрос и выложить все несоответствия закона, которые увижу. Но лучше, чем я, это сделает юридический департамент. Отдайте туда, и я даю вам слово, что если там не будет вопросов - я за этот проект решения проголосую, - отметил Сергей Исаков.

В феврале 2016 года журналисты показали, как Олег Солтыс приклеил жвачку под стол в мэрии Николаева

На это Олег Солтыс обвинил Сергея Исакова в популизме.

Против предложения Олега Солтыса высказалась также депутат Елена Киселева, которая заявила, что тот просто лоббирует свои личные интересы.

Аргументируя нецелесообразность принятия такого решения, Елен Киселева заявила, что действующий регламент городского совета принимался в 2015 году исходя из качественного состава горсовета и депутатских фракций, сформированных по итогам местных выборов. При этом, она отметила абсурдность такого предложения, заявив, что принимать его за 3 месяца до выборов нецелесообразно, вместо этого следовало бы уделить внимание решению проблем николаевцев, в частности, зависших в горсовете земельных вопросов.

— В 2015 году состав совета был сформирован по партийному принципу, а он предусматривал исключительно то, что субъектами выдвижения кандидатов в депутаты были определенные субъекты партийные. И не было тогда в городе Николаев созданных сегодня других партийных структур. И потому регламент совета, ее деятельность подстроены под это законодательство. В случае, если за 5 лет происходит какая-то морально-этическая трансформация, либо изменение идеологии, или другие важные вещи, это не предусматривает, внесение изменений в регламент за 2 месяца до конца созыва. Более того, ситуацию можно свести к абсурду и создать 15, 18, 54 депутатские группы. И тогда что? Тогда заседание, которое является исключительно рабочим коротким заседанием, у нас превратиться в расширенное заседание городского совета. Со всем уважением, отдайте юридическому департаменту, пускай они дадут сухие замечания. Я не вижу смысла голосовать за данный проект изменений в регламент. Сегодня июль 2020 года, нам дай бог до конца созыва разобраться с земельными вопросами. А там уже будет новая избирательная кампания, - сказала Елена Киселева.

В свою очередь, Олег Солтыс перешел «на личности», и обвинил Елену Киселеву в «дерибане» земли и заявил, что фракции, которую она возглавляет, уже не существует. При этом, он посоветовал Елене Киселевой почитать регламент.

Реагируя на эти слова, Елена Киселева посоветовала Олегу Солтысу не позориться.

— Я так понимаю, вы особенно какие-то курсы проходили насчет «переходить на личности». Так вот, милейший, насчет личностей. У меня семинаров, которые проводите вы в части дерибана не было, нет и не будет, это первое. Второе, насчет знания регламента - не позорьтесь. Насчет деятельности моей фракции скажу коротко - не ваше дело. Потому что «Европейская солидарность» - это представительство избирателей, которые показали свое право и выбор в 2015 году. Вас я приглашаю только к одному - следующему избирательному процессу и соответствию регламенту и законам на будущее. А подминать под себя закон, истерить - это не просто не по-депутатски, это даже не по-мужски. Но, очевидно, в вашем случае это допустимо, - сказала Елена Киселева.

В итоге, горсовету не хватило голосов для принятия позитивного решения по предложению Олега Солтыса. За его правки в регламент проголосовал 21 депутат, 1 высказался против, 4 воздержались, еще 4 не голосовали.

Олег Солтыс был избран депутатом Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок». После череды скандалов и конфликтов он был исключен из состава фракции. В марте 2020 года он как помощник нардепа Юрия Загороднего создал и возглавил депутатскую группу «Оппозиционная платформа - За жизнь» в горсовете Николаева.

В одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» на тему «Гуртожиток для депутата» шла речь о том, что бывший тогда первым вице-мэром Юрий Андриенко разрешил Екатерине Солтыс, дочке депутата Николаевского городского совета Олега Солтыса, переоборудовать в квартиру актовый зал в общежитии на улице Потемкинской, 131-в, после чего в марте 2015 года Андриенко выдал ордер на эту квартиру дочке Солтыса. При этом на тот момент Екатерина Солтыс не стояла ни в одной очереди на жилье и не нуждалась в улучшении жилищных условий, так как вместе с отцом и матерью проживала в трехкомнатной квартире.

Помимо этого, в сюжете программы журналистских расследований «Чергова зрада. Постфактум» были обнародованны факты о том, что когда директором коммунального предприятия «Гуртожиток» был депутат Николаевского городского совета Олег Солтыс, пять комнат в николаевском общежитии на улице Курортной, 11 превратились в одну габаритную квартиру, а три комнаты с туалетом общего пользования и частью коридора – в трехкомнатную квартиру депутата прошлого созыва от Коммунистической партии Украины Светланы Лопатиной. Помимо этого стало известно, что депутат заправлял свой личный автомобиль за средства коммунального предприятия «Гуртожиток».

Однако он сам утверждает, что он не нарушал закон, когда за счет бюджетных средств заправлял свой личный автомобиль, будучи директором коммунального предприятия «Гуртожиток». Также напомним, что чета Солтысов задекларировала рыбацкий домик, катер, внедорожник и $60 тысяч.

Напомним, Олег Солтыс на парламентских выборах в 2019 году помогал экс-нардепу от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Александру Жолобецкому.

На местных выборах в 2015 году Олег Солтыс подкупал своих избирателей просроченными продуктами.