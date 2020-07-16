Фракция «Слуга народа» на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского головы — победу одержала Ирина Верещук.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская в своем телеграм-канале.

Праймериз проходили с участием главы государства Владимира Зеленского и представителей Офиса Президента.

Единого кандидата выбирали среди пяти народных депутатов от монобольшинства (Александр Качура, Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин) и главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По словам народного депутата от «Слуги народа» Павла Мельника, голоса распределились таким образом:

Ирина Верещук — 87 голосов

Александр Дубинский — 41 голос

Николай Тищенко — 30 голосов

Дмитрий Гурин — 15 голосов

Александр Качура — 3 голоса

Позже об результатах праймериз рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге. Он отметил, что в выборах кандидата учитывали результаты голосования фракции, показатели социологии и мнение Президента Украины.

Как пишет НВ, с 2010 по 2015 Ирина Верещук была мэром городка Рава-Русская Львовской области область. Баллотировалась от партии бизнесмена Сергея Тигипко Сильная Украина. С должности Ирина Верещук ушла досрочно, по ее словам, из-за политического давления. В 2019 году прошла в парламент от «Слуги народа», в партийном списке была под номером 29.

С первых дней работы в парламенте ей приписывали тесные связи с кумом президента РФ и лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Хотя сама Ирина Верещук это отрицает, при этом она постоянный гость на телеканалах, принадлежащих бизнес-партнеру Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что представление первой десятки кандидатов в Николаевский городской и областной советы пройдет в августе на общей партийной конференции.