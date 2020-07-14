Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что представление первой десятки кандидатов в Николаевский городской и областной советы пройдет в августе на общей партийной конференции.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Давид Арахамия говорит, что представление кандидатов в депутаты пройдет вместе с презентацией кандидата в мэры Николаева.

— Есть наработки, но каждый раз, когда я кого-то называл, то мне звонили люди и говорили: «Зачем так рано, фальстарт…». Этих людей сразу начинают обливать какими-то помоями. Это тяжелый процесс. Но я думаю, что до 10 августа мы как раз представим нашу первую десятку кандидатов, — заявил Давид Арахамия.

Отметим, ранее Давид Арахамия заявлял, что списки кандидатов на выборы в местные городской и областной советы будут формироваться из нескольких категорий людей, среди которых представители бизнеса, промышленности и прочее.

Напомним, глава политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко в очередной раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.

Сама Татьяна Домбровская заявила, что готова баллотироваться на пост мэра города от «Слуги народа», если так решит партия.

Также напомним, что Давид Арахамия, в Николаеве нужно сменить руководство города, поскольку действующая власть не может решить проблему с фурами, разбивающими городские дороги.