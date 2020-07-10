Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что представление кандидата в мэры Николаева произойдет в августе на общей партийной конференции.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По словам Давида Арахамии, в августе пройдет партийная конференция на которой представят кандидатов в мэры в 10 городах. Он также отметил, что хотел бы, чтобы на нее приехал Владимир Зеленский.

— Мы готовимся к этому процессу. У нас около 10 городов где будут выборы мэров и мы сразу, одномоментно, пакетом хотим это представить. Просто для того, чтобы не делать массу мероприятий с учетом карантина. Хотели бы все сделать в одном месте. Пока задумка такая. Мы хотели бы все сделать до 10 августа. Я хотел бы, чтобы приехал президент. Все представления делать в присутствии президента. Нужно подстраиваться к его графику, — заявил Давид Арахамия.

Давид Арахамия говорит, что сейчас в партии разрабатывают стратегии по решению проблем в городах Украины, которые следующие 5 лет будут реализовывать команда «Слуга народа» на местах.

— Сейчас идет работа над стратегией, которую тоже хотим представить. Это будет конкретика, а не лозунги, какие они были всегда Сделать Украину красивее, лучше, ярче!. Это будут конкретные 5-10 шагов, которые мы обещаем выполнить к концу каденции. Много здоровых и хороших идей, отметил Давид Арахамия.

Напомним, глава политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко в очередной раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.

Сама Татьяна Домбровская заявила, что готова баллотироваться на пост мэра города от «Слуги народа», если так решит партия.

Также напомним, что Давид Арахамия, в Николаеве нужно сменить руководство города, поскольку действующая власть не может решить проблему с фурами, разбивающими городские дороги.