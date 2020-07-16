Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин Эстонии 13 июля погиб на Донбассе.

Об этом сообщает портал ERR.

«В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе», — сказал Урмас Рейнсалу.

Он сообщил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации. Подробности произошедшего уточняет Министерство иностранных дел Украины.

«Он Урмас приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца», — сказал Урмас Рейнсалу.

Он уточнил, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое получил, поэтому отказался от белорусского гражданства.

По словам Урмаса Рейнсалу, статус и роль мужчины в военных действиях на Донбассе украинские власти еще уточняют.

«В Эстонии действует принцип: граждане страны могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства», — сказал министр, добавив, что, насколько ему известно, ныне ни одного такого разрешения выдано не было.

В среду, 15 июля, эстонские медиа сообщили, что 13 июля в ходе военных действий на Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Он был военным медиком украинских Вооруженных сил.