Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин Эстонии 13 июля погиб на Донбассе.
Об этом сообщает портал ERR.
«В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе», — сказал Урмас Рейнсалу.
Он сообщил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации. Подробности произошедшего уточняет Министерство иностранных дел Украины.
«Он Урмас приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца», — сказал Урмас Рейнсалу.
Он уточнил, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое получил, поэтому отказался от белорусского гражданства.
По словам Урмаса Рейнсалу, статус и роль мужчины в военных действиях на Донбассе украинские власти еще уточняют.
«В Эстонии действует принцип: граждане страны могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства», — сказал министр, добавив, что, насколько ему известно, ныне ни одного такого разрешения выдано не было.
В среду, 15 июля, эстонские медиа сообщили, что 13 июля в ходе военных действий на Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Он был военным медиком украинских Вооруженных сил.
Напомним, 13 июля, на Донбассе при эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин Эстонии 13 июля погиб на Донбассе.
Об этом сообщает портал ERR.
«В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе», — сказал Урмас Рейнсалу.
Он сообщил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации. Подробности произошедшего уточняет Министерство иностранных дел Украины.
«Он Урмас приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца», — сказал Урмас Рейнсалу.
Он уточнил, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое получил, поэтому отказался от белорусского гражданства.
По словам Урмаса Рейнсалу, статус и роль мужчины в военных действиях на Донбассе украинские власти еще уточняют.
«В Эстонии действует принцип: граждане страны могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства», — сказал министр, добавив, что, насколько ему известно, ныне ни одного такого разрешения выдано не было.
В среду, 15 июля, эстонские медиа сообщили, что 13 июля в ходе военных действий на Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Он был военным медиком украинских Вооруженных сил.
Напомним, 13 июля, на Донбассе при эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика.