На Донбассе при эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

— Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который сегодня, 13 июля, погиб подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево, — говорится в сообщении.

Как отмечается, получив подтверждение режима «Тишина» группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот миг противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один – получил боевое травмирование.

— Подлое убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные подразделения даже не собираются придерживаться никаких международно-правовых норм, — подчеркивают в штабе ООС.

Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ относительно их эвакуации.

Как сообщалось, российские оккупационные войска в понедельник 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погибли двое военнослужащих.

Среди них — боец николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.