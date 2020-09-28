В Николаевской области в программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка» попали школы, на самом деле построенные еще год назад.

Об этом в понедельник, 28 сентября в эфире телеканала NewsOne рассказал мэр Николаева в 2013-15 гг, лидер областной организации политической партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров.

— «Большая стройка», громко объявленная президентом и его командой, является лишь банальной пиар-акцией, которая имеет мало общего с построением действительно мощной современной инфраструктуры, — подчеркнул он.

Он добавил, что в программу попала николаевская школа, построенная года назад.

— Я бы не рискнул называть всё это «Большой стройкой», — заявил Юрий Гранатуров. — Ну, какая она «большая», если туда даже беседки попали и детские площадки? А у нас в Николаеве в эту программу вообще додумались записать школу, которую мы своими усилиями построили еще за год до появления самой программы. Это пиар, и я бы это не оценивал. Я бы оценил то, что действительно будет сделано, а не то, что просто задекларировано. И уж тем более не самонадеянно записанные властью на свой счет заслуги предшественников, — отметил он.

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