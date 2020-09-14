Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Документ определяет основные направления государственной политики этой в сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

сдерживание — развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

устойчивость — способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

взаимодействие — развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США; прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определены: отстаивание независимости и суверенитета; восстановление территориальной целостности; развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом, распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.

Напомним, трехстороння контактная группа в ходе видеоконсультаций в среду, 2 сентября, согласовала еще 20 участков разминирования и четыре участка разведения войск районе проведения операции Объединенных сил.