Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Документ определяет основные направления государственной политики этой в сфере.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.
Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:
Приоритетами национальных интересов определены: отстаивание независимости и суверенитета; восстановление территориальной целостности; развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.
В Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом, распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.
Напомним, трехстороння контактная группа в ходе видеоконсультаций в среду, 2 сентября, согласовала еще 20 участков разминирования и четыре участка разведения войск районе проведения операции Объединенных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Документ определяет основные направления государственной политики этой в сфере.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.
Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:
Приоритетами национальных интересов определены: отстаивание независимости и суверенитета; восстановление территориальной целостности; развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.
В Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом, распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.
Напомним, трехстороння контактная группа в ходе видеоконсультаций в среду, 2 сентября, согласовала еще 20 участков разминирования и четыре участка разведения войск районе проведения операции Объединенных сил.