Политическая партия «Европейская Солидарность» не будет выдвигать кандидата на пост Николаевского городского головы.

Соответствующее решение было принято сегодня, 14 сентября, во время заседания Совета Николаевской городской организации партии, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что члены Совета рассмотрели все возможные кандидатуры, однако, ни одна из них не была принята как та, что позволит выйти во второй тур выборов.

В партии добавили, что территориальная организация будет выдвигать кандидатов в депутаты Николаевского городского совета во время конференции областной организации.

«Обращаем внимание, что любые другие сообщения по поводу возможного баллотирования на пост главы Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» не соответствуют действительности», — добавили в «ЕС».

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что хочет баллотироваться в мэры Николаева от партии «Европейская Солидарность».

Напомним, руководитель исполкома партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин считает, что глава городской парторганизации Артем Ильюк является лучшим кандидатом в мэры Николаева от «ОПЗЖ».

В июне Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

Также еще в августе николаевская предпринимательница Татьяна Домбровская объявила, что будет баллотироваться на пост городского головы от партии «Слуга народа».

Кандидатом на должность Николаевского городского головы от партии «Наш край» стал Николай Круглов.