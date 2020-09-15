Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что критику в социальных сетях воспринимает как дополнительную информацию о проблемных объектах в городе, над которыми нужно работать. Об этом Александр Сенкевич рассказал в интервью НикВести.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как он относится к критике, мэр признался, что негативно, в том числе и потому что люди часто винят его как градоначальника в проблемах, к которым городская власть непричастна и не имеет возможности из решить. В частности, Александр Сенкевич рассказал, как его часто отмечают в публикациях о плохом состоянии дороги на проспекте Героев Украины или Варваровском мосту, хотя эти объекты принадлежат областной Службе автомобильных дорог.

— Негативно реагирую (на критику, - прим.), конечно. Но очень быстро отхожу. Потому что, вот, к примеру, меня несколько раз отметили в сторис о состоянии проспекта Героев Украины. Или в очередной раз меня отметили в сторис, где поворот с улицы Никольская на Варваровский мост. Кто-то сфотографировал ужасное состояние покрытия на Варваровском мосту и написали «Когда мы займетесь этим мостом?». К сожалению, не все люди понимают, что все, что я назвал, не принадлежит городу, и должно обслуживаться специальными организациями, и мы даже при большом желании не можем финансировать, да и денег для этого просто нет. И они винят того, кого знают. Меня знают - поэтому виноват я. Я мэр города. Никто же президента в этом винить не будет. Кто знает фамилию главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области? Поэтому, я понимаю, что это неизбежно, всем все не объяснить. Начинаю немножко волноваться, потом себя успокаиваю, что в данном случае я сделать ничего не могу, - сказал Александр Сенкевич.

Но при этом, рассказал мэр, он старается делать что-то на других объектах в Николаеве.

— Но при этом, я стараюсь делать что-то в других местах, где я могу повлиять. И очень часто в соцсетях черпаю то, что не укладывает меня в «теплую ванну». Когда приезжает президент, любой. его везут по самой лучшей дороге, к самому лучшему объекту, показывают, как все хорошо. Был же тот же Янукович, или Порошенко, он ехал и думал «Как у нас все хорошо, дороги хорошие, школы чинятся, все хорошо». Но а на самом деле же не все хорошо. И вот эти соцсети и горы критики, которую я получаю в соцсетях - это реальность, от нее никуда не денешься. Можно обижаться, можно ругаться, но она есть, просто нужно делать все, - рассказал Николаевский городской голова.

Александр Сенкевич рассказал, что иногда чиновники не обращают внимания на некоторые проблемы, так как стараются сосредоточиться на тех объектах, на выполнение которых уже есть деньги в бюджете.

— Есть такие нюансы, на которые иногда чиновники не обращают внимание. У них тоже глаз замыливается. Они стараются сосредоточиться на тех объектах, на которые деньги уже выделены. Например, в прошлом году мы обратили внимание на это, это и это. В этом году начали делать. Но в этом году появились какие-то дополнительные проблемы, которые в приоритете от тех, которые уже запланированы, а для того, чтобы оперативно разобраться с финансовым ресурсом, очень сложно в условиях бюджетного процесса. Это нужно внести, сессия, исполком, комиссии, программа социально-экономического развития, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, 12 сентября в Николаеве запустили фонтан в Манганариевском сквере.