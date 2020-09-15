Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор заявил о неэффективном использовании денег, выделенных из бюджета города на борьбу с коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности, в понедельник, 14 сентября, пишут НикВести.

Депутат считает, что комиссия по ЧС и ТБНС должна предоставить отчет о использовании выделенных на борьбу с COVID-19 средств.

— Когда вся эта штука началась, то нам говорили: «Ребята, она пролетит мимо нас». И когда я говорил, что это стоит 100 миллионов, мне говорили: «Закрой рот. оно пролетит мимо нас». Теперь вы говорите, что у нас за сегодня 40 человек в городе, тогда было 9 в области. Значит, того, что мы с вами натворили не хватило, чтобы сдержать вот эту, скажем, орду. И мы сейчас спокойно проголосуем первый вопрос, проголосуем второй вопрос или не проголосуем, и разойдемся. А суть-то другая. Суть в том, что классы уже закрывают и так далее. Потому я считаю, что мы, как ТБНС, должны как-то дать оценку того, что бы тут делали и может быть стать раком. Значит тех денег, которые мы потратили не хватило, чтобы сдержать эту орду? Если мы и дальше будем так к этому относиться, то маска не поможет, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, что в марте 2020 года депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19. При этом, в апреле депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор рассказал, что на расчетном счету Николаевской областной инфекционной больницы осталось 3 миллиона 170 тысяч гривен на борьбу с COVID-19.