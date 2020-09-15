Временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний объяснил мотивы, по которым в предварительный список «ОПЗЖ» на местные выборы попали люди, которые связаны с Игорем Дятловым и партией «Оппозиционный блок».

Об этом он заявил в субботу, 12 сентября, после матча легенд николаевского футбола против кандидатов в депутаты от партии «ОПЗЖ» в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Юрия Загороднего, он в январе 2020 года предложил представителям разных политических сил объединиться на предстоящих местных выборах в борьбе против партии «Слуга народа», однако не получил позитивного отклика.

— Я встретился с николаевскими политиками и понял одно, что моя идея (объединения, - прим.) не реализуется, потому что весь николаевский политикум болен очень серьезной болезнью — политическим эгоизмом, или иначе ее можно назвать местный бонапартизм, — заявил Юрий Загородний.

При этом он также отметил, что, по его мнению, на сегодняшний политикум Николаевской области представляет из себя затертую колоду карт, которую стоило бы полностью заменить, однако это не представляется возможным.

— Сегодня ситуация такая, что сегодня вся эта колода николаевских политиков уже такая затертая, что этими картами уже невозможно играть. С одной стороны уже эту колоду нужно выбросить, но к сожалению некем заменить. Даже трудно заменить единичные карты, чтобы поменять затертые, заигранные карты. Вот такая сегодня ситуация, — утверждает Юрий Загородний.

На уточняющий вопрос, говорит ли это о том, что представители партии «Оппозиционный блок» смогут попасть в список кандидатов от «ОПЗЖ», Юрий Загородний так и не дал четкого ответа. При этом политик отметил, что все возможных кандидатов будут тщательно проверять перед внесением их в список.

— Мы внимательно обсуждаем и изучаем, кого нам брать кандидатами в депутаты. Но еще раз повторю, среди нас сегодня достаточно действующих членов «Оппозиционной платформы — За жизнь», чтобы эти люди имели право быть кандидатами в депутаты от нашей политической силы, — резюмировал Юрий Загородний.

Отметим, что в субботу, 12 сентября, на матче легенд николаевского футбола против кандидатов в депутаты от партии «ОПЗЖ» присутствовал член исполнительного комитета Николаевского городского совета Александр Трифонов, который баллотировался в Николаевский городской совет от партии «Оппозиционный блок». По информации НикВести, в исполком был включен по квоте данной партии.

Также на мероприятии был замечен Игорь Болотов который также в 2015 году баллотировался в Николаевский городской совет от партии «Оппозиционный блок». Он является учредителем общественной организации «Теплый дом», директром который в реестре значится Игорь Дятлов.

Напомним, временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний считает, что региональная организация политсилы не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на пост мэра Николаева.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк прокомментировал слова временного исполняющего обязанности руководителя областной парторганизации Юрия Загороднего и заявил, что будет бороться за кресло мэра Николаева.

14 сентября стало изветсно, что временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что кандидата на пост городского головы Николаева определяет не он, а Стратегический совет политической силы.

Также напомним, что ранее лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко также поддержал кандидатуру Артема Ильюка на пост мэра николаева от партии «ОПЗЖ».

ПОомимо этого руководитель исполкома политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин считает, что глава городской парторганизации Артем Ильюк является лучшим кандидатом в мэры Николаева от «ОПЗЖ».