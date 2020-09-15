Член полсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный сообщил, что Стратегический совет политсилы пока еще не принял решение по кандидатуре на пост мэра Николаева.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Битва за город», передают НикВести.

На вопрос ведущего программы о том, принял ли Стратегический совет партии решение по кандидатуре на пост Николаевского городского головы, представитель «ОПЗЖ» ответил, что такого решения пока не было.

— В государстве есть Конституция — основной закон, по которому люди живут. В нашей партии есть Устав, согласно которому Стратегический совет принимает решения о кандидатурах. Озвученная кандидатура Стратегическим советом для нас будет являться законом, которому мы все подчиняемся. Могу сказать отдельно, что наша партия не хочет, чтобы «коллекционеры» различных партий взяли себе в карман еще одну партию — «ОПЗЖ», — отметил Максим Невенчанный.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний считает, что региональная организация политсилы не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на пост мэра Николаева.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк прокомментировал слова временного исполняющего обязанности руководителя областной парторганизации Юрия Загороднего и заявил, что будет бороться за кресло мэра Николаева.

14 сентября стало изветсно, что временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что кандидата на пост городского головы Николаева определяет не он, а Стратегический совет политической силы.

В свою очередь руководитель исполкома политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин считает, что глава городской парторганизации Артем Ильюк является лучшим кандидатом в мэры Николаева от «ОПЗЖ».

Николаевский общественник и бизнесмен Владислав Чайка, который посетил футбольный турнир, организованный областной организацией партии «ОПЗЖ», признался, что поддерживает политику президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка».