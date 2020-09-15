Лидер партии «Николаевцы» Александр Садыков поспорил с представителями партии «Слуга народа» Татьяной Домбровской и Николаем Капацыной о том, кто из них больше отвечает перед горожанами.

Ситуация произошла вчера, 14 сентября, в эфире политического ток-шоу «Битва за місто», которое проходило в эфире НикВести.

Во время обсуждения идеологии политической партии «Николаевцы», Татьяна Домбровская высказала мнение, что партии, не имеющие представительства в Верховной Раде, не могут отвечать перед избирателями, как, к примеру, партия «Слуга народа», у которой монобольшинство в парламенте и руководство в Киеве.

— Партия «Николаевцы», партия «херсонцы», партия «Пропозиция» - это все партии, которые сегодня не хотят нести ответственность. Что касается меня, например, я несу ответственность перед жителями города, в первую очередь, но я несу ответственность перед парламентским большинством и президентом. Вы сегодня несете ответственность друг перед другом, - сказала Татьяна Домбовская.

Татьяна Домбровская, "Слуга народа"

На это Александр Садыков спросил у нее, не шутит ли она.

— Вы шутите? Да вы должны нести ответственность перед николаевцами, а не перед парламентским большинством, - сказал Александр Садыков. — Я сказала, в первую очередь перед николаевцами (несет ответственность, - прим.), - ответила Татьяна Домбровская. — Да вы в первую очередь будете ходить хвостиком за Арахамией (Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», - прим.)!, - сказал Александр Садыков.

Александр Садыков, партия "Николаевцы"

Далее в разговор включился бизнесмен Николай Капацына, который планирует баллотироваться в депутаты от «Слуги народа». Он поинтересовался, чем партия «Николаевцы» отличается от других политических сил.

— А в чем ценность партии «Николаевцы»? Что партия «Николаевцы» дает николаевцам? В отличие от «Пропозиции», Зе Команды и любой другой партии? Так мы все николаевцы, мы баллотируемся в городской совет, тут одни николаевцы сидят, - обратился Николай Капацына к Александру Садыкову.

На это Александр Садыков обратил внимание участников дискуссии, что по его информации запланированная на 16 сентября конференция партии «Слуга народа» по выдвижению кандидатов в депутаты Николаевского городского совета пройдет не в Николаеве, а в Киеве. А в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» вопрос выдвижения кандидата в мэры Николаева решается не в Николаеве, а на Стратегическом совете политсилы, в состав которого входят 4 человека: Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. По мнению Александра Садыкова, это неправильно.

— По моей информации, она (конференция «Слуги народа», - прим.) будет в Киеве. Точно такой вопрос к «ОПЗЖ»: А где решается вопрос, кто идет в мэры? В Киеве, на стратегическом совете. Все решается в Киеве на стратегических советах между одними, вторыми и третьими. А Татьяна ровными рядами: «Я член большинства и я вертикаль». Да вы вообще научитесь, что вы не вертикаль. Вы выучитесь, что вы местное самоуправление, и только тогда вы перестанете быть собачками за киевскими начальниками, - сказал Александр Садыков.

Как известно, в понедельник, 14 сентября, на территории комплекса «8* причал» в Николаеве прошел первый выпуск нового политического ток-шоу «Битва за місто».