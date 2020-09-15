Бывший руководитель Офиса генерального прокурора Руслан Рябошапка назвал открытие 15 новых дел против экс-президента Петра Порошенко «кошмарением» со стороны Ирины Венедиктовой.

Об этом сказал в интервью изданию «Новое время».

Комментируя высказывания Генпрокурора Ирины Венедиктовой, что пятый президент Петр Порошенко использует уголовные производства против него для пиара, Руслан Рябошапка заявил, что ее процесс «кошмарения» интересует больше политиков, чем сам результат.

— Я бы ответил Ирине Валентиновне так: если она понимает, что Петр Порошенко использует эти уголовные производства (в собственных целях), то их необходимо было бы завершать и передавать в суд. Тогда бы он не использовал их как пиар. Но такое впечатление, что (Венедиктову) больше интересует процесс, грубо говоря, «кошмарения» политиков или чиновников, чем сам результат. Соответственно, этот процесс и вызывает такую реакцию, — сказал он.

По мнению Руслана Рябошапки, активной освещение Петром Порошенко дел в СМИ является защитой, которая используется для доказательства невиновностию

— А лицо, которое защищается, всегда использует такое медийное сопровождение уголовных производств как своеобразную защиту, поскольку благодаря этому есть возможность медийно представить, что на человека давят и доказательства для преследования отсутствуют. У них это достаточно хорошо получается, потому что это преследование выглядит недостаточно обоснованным, далеко не убедительным, — добавил экс-генпрокурор.

Ранее адвокат пятого президента Петра Порошенко сообщил, что против экс-президента началось расследование по 15 новым производствам.