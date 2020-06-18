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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал экс-президент Петр Порошенко.
Об этом она заявила на брифинге, сообщает Укринформ.
— На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия - эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления, — сказала Ирина Венедиктова.
Генпрокурор уточнила, что эти производства ранее были внесены в ЕРДР по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Ирина Венедиктова также подтвердила, что существует производство относительно разжигания межрелигиозной розни при создании ПЦУ.
— Почему она (информация об этом деле - ред.) всплыла сегодня - мне неизвестно, — уточнила Ирина Венедиктова.
В то же время она отметила, что «у нас тысячи производств фактовых есть, и что касается Порошенко, их там до 20».
Ирина Венедиктова подчеркнула, что «никто в нашей стране не должен открывать производство, чтобы осуществлять политическое давление».
— Но если есть дела, и их много, их надо либо закрывать, либо идти с ними в суд, и пусть суд решает, выносит по ним решения, и это правильно, демократично, это правовое государство, — отметила генпрокурор.
Экс-президент Петр Порошенко в четверг под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство — относительно разжигания религиозной розни из-за получения Украиной Томоса.
В ГБР подтвердили, что осуществляют следствие по делу о возможных незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал экс-президент Петр Порошенко.
Об этом она заявила на брифинге, сообщает Укринформ.
— На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия - эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления, — сказала Ирина Венедиктова.
Генпрокурор уточнила, что эти производства ранее были внесены в ЕРДР по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Ирина Венедиктова также подтвердила, что существует производство относительно разжигания межрелигиозной розни при создании ПЦУ.
— Почему она (информация об этом деле - ред.) всплыла сегодня - мне неизвестно, — уточнила Ирина Венедиктова.
В то же время она отметила, что «у нас тысячи производств фактовых есть, и что касается Порошенко, их там до 20».
Ирина Венедиктова подчеркнула, что «никто в нашей стране не должен открывать производство, чтобы осуществлять политическое давление».
— Но если есть дела, и их много, их надо либо закрывать, либо идти с ними в суд, и пусть суд решает, выносит по ним решения, и это правильно, демократично, это правовое государство, — отметила генпрокурор.
Экс-президент Петр Порошенко в четверг под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство — относительно разжигания религиозной розни из-за получения Украиной Томоса.
В ГБР подтвердили, что осуществляют следствие по делу о возможных незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.