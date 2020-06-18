Государственное бюро расследований проводит следствие по делу о возможных незаконных действиях высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной вражды при создании ПЦУ.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель пресс-службы ГБР Максим Белоусенко.

«6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ дело передала для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится», — сказал Максим Белоусенко.

Как сообщалось, экс-президент Петр Порошенко сообщил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство — относительно разжигания религиозной розни через получение Украиной Томоса.

Напомним, суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко. Следующее заседание должно состояться 1 июля в 14:00.