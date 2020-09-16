Предпринимательница Татьяна Домбровская, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, опубликовала видео, в котором рассказывает о стратегии команды в вопросе внешней рекламы. В видео Татьяна представляет Андрея Коваленко, члена своей команды, ответственного за это направление.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

По результатам проделанной работы и проведенным рабочим группам, Татьяна делится основными проблемами в сфере внешней рекламы: это большое количество бордов и плохое техническое состояние их креплений, расклейка рекламных объявлений на столбах и остановках, которые портят внешний вид города, отсутствие единого стиля рекламных вывесок магазинов.

— Николаев заклеенный тоннами бумаги на столбах, остановках, ограждениях и других, не предназначенных для этого, местах. Это все не приносит прибыли городу, а только портит общую картину. С этим необходимо бороться, – говорит Татьяна Домбровская.

Андрей Коваленко дает экспертную оценку проблеме с внешней рекламой и озвучивает стратегию команды для их решения. В первую очередь, это курс на сокращение количества бордов в несколько раз и создание координационного центра, чтобы владельцы находились в равных условиях. Также, по словам Андрея, необходимо воспользоваться примером других городов, и создать службу круглосуточного автоматического дозвона на номера в объявлениях расклейки, после чего на них невозможно будет дозвониться и они перестанут быть эффективными и, как следствие, их перестанут клеить. Также важно ввести единый стиль вывесок в Николаеве. В конце ролика Татьяна Домбровская вместе с Андреем Коваленко призывают жителей города не быть равнодушными и включаться в работу.

Пресс-релиз

