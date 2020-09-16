Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил, что его оппоненты собирались распространить по городу 20 тысяч листовок с черным пиаром против него.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Артема Ильюка, к нему обратились распространители рекламной продукции в Николаеве, которые сообщили, что им передали листовки с черным пиаром против него для распространения по городу. Он призвал всех пресекать попытки очернить не только его самого, но и его оппонентов.

— Мои оппоненты заказали очередную порцию чернухи против меня. Сделали макет листовки и отпечатали в другом городе, а затем нашли через интернет группу разносчиков в Николаеве. Но не тут-то было. Ребята-разносчики, как оказалось, много знают обо мне как о человеке и политике. Принесли мне 20 тысяч листовок с чернухой и сказали, что не могут в таком участвовать. Очевидно, это не конец. Мозгов и совести у заказчиков этой чернухи нет. Но мы идем дальше. Я хочу всех вас попросить пресекать любые попытки распространения, расклейки или разноски лживых материалов. Не только обо мне, но и о моих оппонентах. Я за честную и открытую борьбу, — заявил Артем Ильюк.

Политик также отметил, что хоть это не первая его предвыборная кампания, он не сталкивался ранее с такой же «грязной игрой» оппонентов.

— И вот, что еще хочу сказать. Я прошел несколько кампаний. Но такого напора и циничного вранья еще не встречал. Мне не раз передавали «приветы» и угрозы. Поймите, дорогие оппоненты, — я своих не предаю и всегда остаюсь с людьми. Нас не сломать, — отметил Артем Ильюк.

Напомним, временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний считает, что региональная организация политсилы не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на пост мэра Николаева.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк прокомментировал слова временного исполняющего обязанности руководителя областной парторганизации Юрия Загороднего и заявил, что будет бороться за кресло мэра Николаева.

14 сентября стало изветсно, что временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что кандидата на пост городского головы Николаева определяет не он, а Стратегический совет политической силы.

Также напомним, что ранее лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко также поддержал кандидатуру Артема Ильюка на пост мэра николаева от партии «ОПЗЖ».

Поомимо этого руководитель исполкома политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин считает, что глава городской парторганизации Артем Ильюк является лучшим кандидатом в мэры Николаева от «ОПЗЖ».