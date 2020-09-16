Николаевская областная организация партии Шария поддержала работников госпредприятия «Степовое», которые сегодня, 16 сентября, устроили митинг под зданием прокуратуры, а после перекрыли дорогу возле управлений Нацполиции и СБУ.

Об этом в комментарии журналистам рассказала глава облорганизации полит силы Татьяна Кравчук.

Напомним, что работники госпредприятия «Племрепродуктор «Степовое» обвиняют бывшего директора Владимира Теника в рейдерском захвате и попытках собрать урожай ГП.

— Происходит рейдерский захват силовыми методами. Предыдущий руководитель предприятия Теник пытается захватить урожай, который ему не принадлежит, а принадлежит государству. Его назначил губернатор Стадник, которого, в свою очередь, назначил Зеленский. Губернатор Стадник пообещал, что этот вопрос будет улажен, пообещал две недели назад. Сейчас ничего не происходит, гибнет урожай. Люди возмущены. Людям приходится выходить на улицы, у них нет работы, они жалуются, что им не будет, чем кормить детей, — отметила она.

Татьяна Кравчук добавила, что «шарийцы» будут писать обращение в Верховную Раду, к президенту Владимиру Зеленскому, также еще раз обращаться к главе облгосадминистрации Александру Стаднику и «поднимать шум».

— Мы хотим даже включить в нашу будущую программу то, что мы будем помогать «Степовому» и людям, которые попадают под рейдерские захваты, — сказала она.

Напомним, что в субботу, 12 сентября, жители села Степовое перекрыли трассу «Николаев — Одесса» в районе села Весняное из-за ситуации на государственном предприятии «Степовое».