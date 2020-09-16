Временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний записал совместное видео с николаевским общественником Владиславом Чайкой, на котором заявил, что «ОПЗЖ» продолжает сохранять интригу с кандидатом в мэры.

Соответствующее видео под названием «Юрий Загородний о кандидатах в мэры» было размещено на странице парторганизации в Facebook.

Юрий Загородний вспомнил мэра Николаева 2000-2013 года Владимира Чайку и отметил, что на предстоящих выборах горожане сделают правильный выбор.

— Многие николаевцы, когда я с ними общаюсь, и сегодня с любовью вспоминают о Владимире Дмитриевиче Чайке. И я глубоко уверен, что во время голосования 25 октября правильно выберут новую городскую власть. Ту власть, которая будет отстаивать их интересы, — заявил Юрий Загородний.

В конце видеоролика Юрий Загородний прохаживается по Соборной площади с николаевским общественником Владиславом Чайке.

Отметим, ранее Юрий Загородний заявлял, что Владимир Зеленский обманул украинский народ, так как не придерживается данных им обещаний во время предвыборной кампании. Он также отметил, что он и «Оппозиционная платформа – За жизнь» требуют его немедленной отставки.

В то же время николаевский общественник Владислав Чайка признался, что поддерживает политику президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка».

— Дело в том, что я до сих пор поддерживаю Владимира Зеленского! Вы знаете, у него все начинания хорошие! Мы видим и «Большую стройку», мы вообще видим изменения в нашей стране. Идет «Большая стройка», что-то обновляется, что-то где-то идут какие-то новшества, нововведения какие-то. А вот по-поводу «Большой стройки», вы знаете, что у нас там (в список «Большой стройки» в Николаевской области, - прим.) попали школы, площадки, в частности в яхт-клубе, по-моему. Ну, то есть, есть программы определенные, — заявил Владислав Чайка.

Комментируя информацию о том, что раньше он публично поддерживал команду президента Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии «Слуга народа», Владислав Чайка сказал, что и сейчас поддерживает политику главы государства, вопреки критике, которая звучит от оппозиционных партий, в частности, «Оппозиционной платформы — За жизнь».

12 сентября в комментарии корреспонденту НикВести Юрий Загородний заявил, что кандидатом в мэры Николаева от «Оппозиционной платформы — За жизнь» не сможет стать человек, поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского.