Послы стран «Большой семерки» напомнили, что украинские антикоррупционные органы и Национальный банк должны оставаться независимыми.

Об этом говорится в совместном заявлении послов.

— Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня, — отмечают в заявлении.

Напомним, Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ.