Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев убежден, что задача мэра города Александра Сенкевича — наладить отношения с главным врачом областного центра лечения инфекционных болезней Светланой Федоровой.

Такую позицию депутат высказал вчера, 16 сентября, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, - пишут НикВести.

— Считаю необходимым обратить внимание Сенкевича на построение взаимоотношений с областной инфекционной больницей. Это требует оперативных действий, - сказал Сергей Карцев.

Как стало известно, на сегодняшний день в Николаевской областной инфекционной больнице находится 74 пациента c COVID-19, из которых ни одного жителя Николаева.

Напомним, областной центр лечения инфекционных заболеваний отказывается принимать жителей города, больных коронавирусом.

Ранее в комментарии корреспонденту НикВести мэр заявил, что Светлана Федорова «либо непрофессионал, либо просто глупая». Так он ответил на ее критику о том, что городской совет не выделяет финансирование медучреждению. Александр Сенкевич отметил, что горсовет не может напрямую финансировать инфекционную больницу, так как она находится в собственности областного совета.

Отметим, ранее в комментарии НикВести главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что в городской больнице №1 временно перестали принимать больных из Николаева и требуют с пациентов за свои деньги покупать медикаменты.

Так, Светлана Федорова говорит, что к ней стали обращаться пациенты с городской больницы №1 с просьбой продолжить их лечение в областной «инфекционке» в связи с тем, что в медучреждении им выставляют списки на 2-3 тысяч гривен на покупки медикаментов.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что не смотря на ее обращения, чиновники до сих пор не решили вопрос размещения детей с коронавирусом, которых кладут во «взрослое» отделение. Ранее она также заявляла, что городская больница № 1 отказывается принимать детей с подозрением на коронавирус.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он считает, что заявления Светланы Федоровой по поводу неготовности горбольниц лечить COVID-положительных пациентов носят политических характер.