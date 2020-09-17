Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил бывшего министра культуры и бывшего посла во Франции Павла Латушко и экс-посла в Словакии Игоря Лещеню дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов. Александр Лукашенко наказал дипломатов за поддержку протестов в Беларуси.

Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 16 сентября, сообщает БелТА.

Павла Латушко и Игоря Лещеню лишили дипломатического ранга за «совершение поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Еще одним указом Лукашенко освободил от должности и лишил дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Причина — «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Отметим, что посол Василий Маркович был недавно вызван в МИД Латвии для объяснения заявлений Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансировались, в том числе из Латвии.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина стала форпостом политических провокаций против его страны. При этом он сожалеет, что Киев присоединился к американским сателлитам.